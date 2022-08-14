桃園市新屋綠色走廊13日深夜有3名宮廟人員在普渡法會的過程中不慎溺水死亡，其中1名紀姓少年年僅15歲，就讀八德區某國中，曾在班際足壘球賽中擔任隊長兼投手，校方獲知消息深感詫異，今已先致電聯繫家屬，預計明、後天會到紀姓少年家中關懷，由於正值暑假期間，正在討論如何讓班上學生接收該消息，並規畫輔導人員介入關懷。

校方表示，紀姓少年正要從國一升上國二，平時沒有太突出的表現，但曾在班際足壘球賽中擔任隊長兼投手，體育表現不錯，與班級同學之間的人際關係互動也相當良好。據導師初步了解，紀姓少年應是從小就有接觸宮廟活動，父母會帶著他參與，不過意外發生當日尚不清楚父母是否有陪同參加。

校方說，今天已先致電關心家屬，預計明、後天會到紀姓少年家中關懷。另外，由於目前正值暑假期間，紀姓少年不幸過世的消息尚未讓班上其他同學知道，怕學生在家中無法進行各項輔導措施，明天將邀集導師、輔導室等人商討要如何因應，並安排個人、班級等輔導措施。