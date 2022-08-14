德國與波蘭之間的奧得河(Oder river)發生大量魚類死亡，翻著肚白的魚漂在河面與河岸，非常恐怖。警方、環境清理人員正忙著清理，防止腐敗造成進一步的環境問題。麻煩的是，目前汙染來源與毒物都還不明。

CNN報導，德國勃蘭登堡州(Brandenburg)環境部表示，奧得河顯然是遭到汙染，水中存在一種未知的劇毒物質，導致魚類大規模死亡。

廣播公司 RBB 報導，國家實驗室在水樣中發現了「高含量的汞」，然而，波蘭國家水管理當局負責人出面澄清，表示水中是否存在汞，尚未得到證實。

波蘭水域環境負責人達卡(Przemyslaw Daca)說：「所謂的奧德河被水銀汙染，都是新聞報導。官方還沒有確認。」

勃蘭登堡州環境部長沃格爾（Axel Vogel）說：「目前波蘭和德國雙方的官方溝通管理不起作用，我們不知道波蘭那裡所知道的部分。」

CNN報導稱，奧得河的死魚問題在7月下旬以來就已出現，前幾天是特別嚴重與明顯。

波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Morawiecki)表示，汙染的規模非常大，可能需要數年才能恢復到原先的正常的狀態。

他說：「我們猜測是大量的化學廢物被傾倒到河裡，我們會追究汙染責任。」

莫拉維斯基已開除了水資源管理機構負責人達卡，和環境監察局長米斯札克( Michal Mistrzak)，因為他們沒有及時應變。

波蘭計劃在奧得河上游設置攔魚障，以收集沿河流下的死魚，避免更嚴重的汙染。