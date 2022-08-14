外傳南部地區有陸軍眼鏡蛇直升機發生飛安事件，國防部表示，經查，並無上述情事發生，係為假訊息。

國防部也請媒體朋友切勿再誤傳，避免造成民眾誤解。

回應軍演？國軍反登陸「天雷操演」明登場 ：例行訓練7月就公布
新聞透視》刺蝟之島實力 國防部不該蓋牌
13架越過海峽中線！今29共機、6共艦擾台　國防部回應了
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