國軍眼鏡蛇直升機出意外？ 國防部：假訊息 20:492022/08/14 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「眼鏡蛇」直升機。（示意圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳南部地區有陸軍眼鏡蛇直升機發生飛安事件，國防部表示，經查，並無上述情事發生，係為假訊息。 國防部也請媒體朋友切勿再誤傳，避免造成民眾誤解。 回應軍演？國軍反登陸「天雷操演」明登場 ：例行訓練7月就公布 新聞透視》刺蝟之島實力 國防部不該蓋牌 13架越過海峽中線！今29共機、6共艦擾台 國防部回應了 #國防部 #眼鏡蛇直升機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 害神盾艦陷入危機 美海軍「奇怪舉動」令人困惑 20:352022/08/13 軍事 防空警報靜悄悄 李貴敏批政府裝傻愚民 04:102022/08/08 政治要聞 解放軍今模擬攻擊台灣本島 多批機、艦被國防部偵獲 11:512022/08/07 政治 國防部曝共軍軍演「3區涵蓋到我部分領海」：嚴正抗議 15:562022/08/08 政治 克里米亞基地爆炸 英國：削弱俄黑海艦隊航空戰力 19:252022/08/12 國際 國防部一圖曝解放軍演習概況 13艘船艦在我24海浬外 15:472022/08/08 政治 共軍逾百機艦越中線 演練對台灣本島攻擊 04:102022/08/07 兩岸要聞 大陸提三不一限 南韓國防部：加速推動薩德基地正常化 21:372022/08/12 國際 國防部：共軍機艦未進入我領空領海 04:102022/08/09 政治要聞 共軍宣布常態戰備警巡 國防部：依敵情威脅調節兵力配置 18:292022/08/10 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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