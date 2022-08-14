柬埔寨打工詐騙，行政院日前成立專案小組，外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，12名台灣籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案件，經查其中3名台灣人已向警察機關報案，屬人口販運的被害人，代表處發現12名民眾當中9人為被害人，立即安排班機，今10時許將返抵國門，後續將由警政署刑事局、移民署等單位釐清事發經過。

外交部駐泰代表處通報，12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國，疑與打工詐騙有關，更涉及人口販運，12人入境泰國的台籍民眾有9人是被害人，泰國政府已經先行留置3名非被害人進行調查。

警政署指出，近日對出境居留柬埔寨4000多名國人進行勤務區訪查，已清查出近百件尚未報案的被害案件。在救援、究辦方面，在境外由警政署與移民署及外交部組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門報案資訊，並配合駐外館處指導援救在境外遭困國人，已協助逾60人返國。

法務部高檢署另已召集各地檢察署，針對已由地檢署指揮偵辦30餘件案件整合偵查，目前已破獲6件14人，其中羈押10人，刻正溯源偵查中，務必在最短時間內掃蕩人口販運集團。外交部與警政署已受理340位國人求助，由外交部、內政部、警政署、刑事局、勞動部等各單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向執行。更在機場國門關懷國人出境宣導，已勸阻26名國人前往。

泰國政府與我泰國代表處隨即啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，安排9名國人返國，後續由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並且進行人口販運被害人鑑別以及後續通報各地社政機關，由社政體系提供後續照護。