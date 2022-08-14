這算法太深讓人聽不懂？美國眾議院議長裴洛西來台引發中共軍演，關於國軍攔截飛彈的能力也被熱烈討論；近日有退將名嘴說出「三發天弓飛彈攔截率高達210%」，驚呆所有人之餘也成為熱議話題；台北市議員徐巧芯今(14)在《週末大爆卦》節目中揶揄說，如果70%攔截成功率可以相加變成210%，那30%的攔截失敗率加起來就是90%，這種算法會讓數學老師哭泣。

主持人李珮瑄指出，有退將表示「天弓飛彈一發攔截率70%，三發一起就是210%，一定攔截得到！」，徐巧芯表示，「我看到這個覺得很傷心，大概了解為什麼大家每次談到『我國軍力到底能不能贏解放軍？』的時候，都會有一點憂鬱，就是因為會有少數這種言論，讓人覺得『天吶！你們真的有懂嗎？』」

「我先說事實的部分，確實就是『三發攔一發』，這個是沒有錯的。」徐巧芯說，「可是比率不是那樣算，國中、高中的數學老師真的會哭泣。如果找這樣講，三發一起就是210%，那我可不可以說，現場有4杯水，都是25度C，我把4杯水倒在一起就煮沸了！」

徐巧芯指出，「我再講一個例子，我動手術的成功率是50%，如果動一次手術怕不能成功，我就動兩次！不對嘛，為什麼？因為你的失敗率也是50%，所以到底是絕對會活還是絕對會死，不知道。」旁邊羅友志說，「林智堅的論文正確率是20%，那...」，徐巧芯：「抄5次就百分之百了！」

「那天弓飛彈的攔截率是70%，等於有30%是沒有成功的嘛。」徐巧芯強調，「那30%乘以3，三三得九，等於有90%的機率會失敗？不是這樣子算的嘛！」她說，這不就讓大家覺得說，難道算不出210%的都是中共同路人？然後還手比三角形說，是用三角函數的方式去攔截。然後主持人還講出一句經典名言：「超過210%就接近100%了。」

徐巧芯(左)提到當時主持人說「超過210%就接近100%了」的名言，讓李珮瑄(右)笑到翻白眼。（圖／取自《週末大爆卦》）

徐巧芯說，「這樣子的言論讓很多爸媽看到之後，可能都會趕快把小孩子的眼睛摀起來，不是因為有什麼兒童不宜的腥羶色內容，而是可能會讓小孩子的數學變得更差，對我國的教育產業來說，產生嚴重的影響。」