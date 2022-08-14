2022年台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安、民進黨陳時中、民眾黨支持的黃珊珊等三強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天(14日)在萬華進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以33票領先，黃珊珊的30票及陳時中的22票，令人意外的是蔣萬安和黃珊珊的票數差距很小。
桃園孫先生14日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，地點在萬華，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，結果，蔣萬安以33票領先，黃珊珊則以30票居次、陳時中拿到22票。
選擇蔣萬安的民眾認為，「蔣萬安比較帥」、「年輕、形象正直」、「長得很帥」、「敢說敢做」、「蔣家的後代」。
選擇陳時中的民眾則表示，「感覺比較務實」、「防疫做得不錯」、「比較常聽到他」。
選擇黃珊珊的民眾認為，「她比較沒有太政客的那種思維」、「比較不藍不綠，陳時中不適合，防疫很差，現在整個都潰堤了。」「感覺她比較好」「柯文哲子弟兵」
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