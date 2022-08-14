有「最美港姐」封號的李嘉欣，是中葡混血兒，曾奪得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，拍過無數部電影，艷麗外表令觀眾留下深刻印象，今年1月因心跳加速、呼吸困難送醫，在加護病房搶救48小時，病情才平穩下來，經過半年時間調養，李嘉欣氣色看起來不錯，在社群平台曬出穿深V泳裝的照片，身材十分性感。

李嘉欣今（14）日在Instagram的限時動態分享照片，背景似乎是在家中，李嘉欣穿著純白泳裝，袖子具有飄逸感，透出裡面的肉色，胸前V領設計幾乎開到腰，可以看到東西半球的輪廓，渾圓曲線十分惹火，腰側兩邊還有開洞，下半身穿著高衩泳褲，筆直大長腿踩著紅色高跟鞋，更顯修長，李嘉欣戴著一頂大帽子和墨鏡遮陽，面帶微笑看向鏡頭，狀態看起來十分不錯。

另一張照片李嘉欣站起身，側著身體面對鏡頭，視覺比例更顯腿長，且可以發現她小腹平坦，沒有任何贅肉，52歲仍保養得宜，另不少人羨慕。粉絲開心直呼「永遠那麼漂亮」、「今年再選港姐都贏」、「依然是女神」。

李嘉欣近日曬出穿比基尼的火辣照片。（圖／取材自李嘉欣Instagram）

今年年初李嘉欣突然傳出病況，當時她在IG曬出自己住院的模樣，只見她虛弱躺在病床上，全身插管、扎針，十分令人心疼，她也透露自己「撿回一條命」，坦言自己48小時都待在加護病房，「衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至，家人疲於奔命和擔心實在對不起，請好好照顧自己的身體。」