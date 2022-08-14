新北市近期邀請美國在台協會（AIT）處長孫曉雅參與瑞芳礦山藝術季「鎏金時尚夜」，市長侯友宜昨臉書發文時也貼出兩人合照，引發政治討論，民進黨新北市長參選人林佳龍稱「這是個人層次」，對此侯友宜表示，他相信孫曉雅跟新北市這塊土地連結非常緊密，盼大家一同推動台美友好關係。

林佳龍今早針對侯友宜發文向林佳龍提問，他：「這是個人層次，希望以城市來推動台灣外交。」並稱新北市是台灣最大城市，與駐台代表常見面是很正常的事，城市外交應該走出去建立姊妹城市，這部分新北相對其他直轄市還有很多進步空間。

侯友宜今晚出席板橋區雲林同鄉會會員大會時表示，孫曉雅不斷推動台美關係，也多次到新北市文化美景的地方參訪，跟市府一起加油、鼓勵，帶動新北觀光休閒產業發展，所以他相信，孫曉雅跟新北市這塊土地的連結非常緊密，大家一起推動台美友好關係。

由於雲林同鄉會人數眾多，動員力強，是藍綠兵家必爭之地，林佳龍稍晚也有出席，被問到時間上是否特地稍微錯開，侯友宜強調，時間都是按照市府行程走，也尊重主辦單位的安排。

面對林佳龍不斷要他承諾下屆若當選，會做滿4年，侯友宜則強調，自己會努力地把握當下，把市長的角色做好，全心全力推動市政，讓市民有感。