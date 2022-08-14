民進黨基隆市長參選人蔡適應14日接受廣播電台專訪，談到基隆市政，他認為城市規劃需要一致性、市政建設要有延續性，自己長期扮演地方與中央橋樑，對市政相當熟悉，有把握可以無縫接軌，延續市長林右昌對城市的規劃。

蔡適應在學生時期做過超商店員、帆布工廠，甚至送過快遞、賣過BB.Call傳呼機，從職業軍人退伍後，在民進黨部任職，接著擔任立委王拓助理，1977年成為基隆市最年輕的市議員、2016年參選立委，成為國會席次精簡後，第一個基隆非國民黨的區域立委。

他指出，今年參選基隆市長，是為了延續林右昌對基隆的規劃，加上自己長期協助地方向中央爭取支持，推動多項大型建設，包括軍港遷移、海洋廣場、國門廣場、高地社區老舊供水設施改善等，這幾年下來對基隆市政相當熟悉，有把握可以無縫接軌。

蔡適應補充，城市規劃方向需要一致性，尤其是基隆的觀光發展要有基隆的特色，所以市政建設要有延續性，如正濱色彩屋和正濱舊漁會大樓，都成為現今熱門的網美拍照地點，也在疫情趨緩後，刺激基隆的觀光發展；另從勞工角度，基隆市要提供更多工作機會，促進就業率。

他認為，除城市內需產生的工作機會，外來的投資及對外貿易也相當重要，若他有機會當市長，將從2兩個方向對症下藥，持續推動市港再生標竿計畫2.0，讓城市、周遭都市環境改變，創造就業機會、提升觀光客到訪意願。

最後，蔡適應提到，基隆捷運過去無法推動，除地形和人口因素外，是前政府沒有好好論述基隆的重要性，他讓中央知道基隆捷運可以和東環線串連，汐止及基隆的倉儲區，可以成為內科的緩衝區塊，推動大台北共同生活圈，讓基隆產生更多工作機會，最後成功說服中央和台北市、新北市合作蓋基隆捷運。他說，未來會將自己的努力和規劃，盡全力展現在市民面前，期盼年底能得到支持。