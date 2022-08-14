烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，偶爾也會登上綜藝節目。佳娜觀念開放，時常不計形象分享大尺度的搞笑影片，更自封「老司機」，可愛舉動獲不少網友喜愛；近日她曬出一段在床上的影片，只見她身上只裹著床單，疑似全裸逗貓，讓許多網友大飽眼福。

佳娜今（14）日在Instagram的限時動態分享影片，畫面中她散著頭髮，一手撐在枕頭上，低頭深情款款地看著愛貓「拉蹼卡」，更彎腰親吻寵物，一雙深邃電眼看向鏡頭，讓許多網友想變成那隻貓，不過佳娜似乎是沒有穿衣服，全身上下只裹著一張床單，拍攝者捕捉由下往下捕捉佳娜的側面角度，雪白曲線一覽無遺，且事業線看起來非常深，上圍似乎比平常大了好幾倍，如此性感的畫面讓網友移不開目光。

佳娜在床上逗貓，身上疑似沒穿衣。（圖／_tatiana_lin Instagram）

佳娜在不久後PO出影片，她綁著丸子頭站在戶外，穿著紅色的短袖短褲，風格十分隨性，拍攝者比出半顆心，佳娜也比出半顆愛心的手勢和對方接觸，比心動作讓網友猜測是否要認愛，佳娜語帶保留：「明晚8點…」，這篇文底下同為烏克蘭人的正妹貝娜出來回應：「大家別擔心是我的手」，瞬間破除網友的猜測，有人更虧：「貝娜的手未免也太粗...」，還有人提起佳娜的緋聞對象，「看起來跟祖雄的場景也一模一樣欸」。