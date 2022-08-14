民進黨提供

為拉抬與民進黨台北市長候選人陳時中聲勢，蔡英文總統今晚與陳時中共同出席全國藥師公會活動，兩人在致詞時特別感謝全體藥師的配合，才能讓台灣的防疫成績如此出色。民進黨也在今天同步推出防疫感謝圖卡「沒有你，還真的不行」，除了藥師外，也列舉醫事人員、防疫計程車司機、超商店員、手譯員等表達感謝。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，日前，民進黨才推出首發政績影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」，特邀請陳時中配音，細數防疫九百天以來所經歷的日常。延續政績影片，這次再度推出「沒有你，還真的不行」防疫感謝圖卡，回顧防疫的日子，感謝所有台灣人的高度自律， 以及配合防疫措施。

他說，「沒有你，還真的不行」系列圖卡，主打表達在防疫必須仰賴每個人的努力，就算這些日子不容易，但「有你就可以」，感謝手譯員翻譯將近900場防疫記者會、感謝全台灣2153家藥局的藥師協助居家照護，以及提供送藥到府的服務。

同時也感謝防疫車隊的司機們接送國外遊子們平安返家，而在三級警戒的期間，許多長輩學習如何使用視訊和孫兒表達關心，日常的生活遭到疫情衝擊而改變，透過感謝過去，來展望和期許未來。

范綱皓補充，在民進黨執政的期間，針對育兒、福利、經濟等不同方面的政策提出改善規劃， 民進黨將持續推出系列圖卡、政績影片，盼透過易於理解的方式，讓民眾更了解政策的調整。