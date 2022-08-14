42歲港星張柏芝與前夫謝霆鋒育有一對兒子Lucas和Quintus，恢單後，2018年無預警再生第三胎兒子Marcus，但不願透露「精主」的身分，感情生活也很低調。近日，她和2個愛兒一起逛街，自拍的時候卻多了一名神秘男入鏡，被網瘋猜可能是Marcus的生父。

張柏芝13日帶著兩個寶貝兒子外出逛街、看電影，不忘在社群平台分享天倫之樂的親子時光，其中一張照片，張柏芝摟著15歲大兒子Lucas，甜蜜地用英文告白：「My Lover」，不難看出母子倆的感情很深厚，且身高幾乎一樣，真的就是上輩子的小情人，而次子Quintus則在旁邊看著店裡的衣服，身體只有一半入鏡。

另一張照片，張柏芝和兩個寶貝兒子站在電影院裡自拍，並標註「Movie day」，相當享受親子同聚的和樂時光；值得注意的是，張柏芝正後方有一位男子也一起入鏡，Lucas還微微靠著對方，看起來關係頗佳，只不過該男子的臉被愛心形狀的玫瑰花花束擋住，不清楚真實的長相，更不知道跟張柏芝母子三人的關係。

許多網友都很好奇神秘男的身分，一路猜到會不會是Lucas和Quintus的繼父、Marcus的生父，不過截稿之前，張柏芝並未解釋神秘男為何方神聖。

張柏芝離婚後，感情動態備受外界關注，她去年現身好友張文慈的直播，不小心被女方爆料不是單身，張柏芝愣住後馬上大叫，被解讀為因為秘密曝光而緊張。張柏芝也曾在綜藝節目《讓生活好看》被好友張馨予問是否單身，她沒有正面回應，僅表示未來如果有個男人愛她愛到想結婚，又很需要她，會願意再婚，也會想要再生小孩。