竇智孔主持行腳節目《台灣第一等》，今（14日）遭Dcard網友爆出在私人土地拍攝，惹毛地主，他還PO照公審地主，並寫下：「一早就被地主打敗了。」引發爭議。對此，《台灣第一等》做出聲明回應。

Dcard網友指出，今天在花蓮鄉下的一塊土地準備要開會，不料竇智孔在架攝影機要拍攝，而且地點就在私人的土地，於是地主前去詢問竇智孔一行人在幹嘛，竇智孔說：「不會拍到不用那麼兇。」地主強調「這不是會不會拍到的問題 我是地主我要知道你們在幹嘛」，竇智孔則說：「喔，所以你是地主。你好偉大，對不起。」而網友則PO文中也嗆「藝人好偉大」。

而竇智孔主持的《台灣第一等》針對於今早於花蓮進行外景拍攝，說明如下：

1.節目拍攝地點事前透過受訪者協助安排，並非未經允許闖入私人土地。

2.拍攝現場因節目團隊與當地居民溝通產生誤會，第一時間製作單位透過受訪者分別和當事者及地主致意，雙方已化解誤會，節目也於早上順利完成録製。