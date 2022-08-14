雖然經濟景氣低迷，但大陸富豪們出手絲毫不手軟。最近全球知名奢侈品牌愛馬仕（Hermes）在大陸官網上出售一款小輪徑自行車，售價16.5萬元人民幣（合台幣732750元），在網路與媒體上引發熱議。這麼昂貴的自行車已經比目前所知全球比賽用的高級自行車貴上數倍，但愛馬仕這部外形不怎麼起眼的自行車目前在中國的官網上已經售罄，商家已將貨品暫時下架，後續從法國補貨之後才會繼續上架出售。

雖然價格昂貴，但愛馬全官網很快就顯示無貨，網站客服表示，目前這款自行車已經售罄，暫時沒有這款自行車的存貨。愛馬仕後續會從法國來貨，但因受多種因素影響，來貨時間無法確定。

愛馬仕曾經製作過幾款復古型的自行車，這次出品的是時下流行款式的小徑車。有外國網友查到它使用的輪胎是台灣建大公司出品 ，但未獲官方證實。（圖／愛馬仕中國官網）

大陸愛馬仕官網此前發佈的信息顯示，這款自行車被命名為「奧德賽之旅小型載物單車」（Odyssee Terre Compact Carrier Bike），自行車長154.6cm、寬58cm、重14kg，售價16.5萬人民幣（含前後置物架）。

據專業自行車網站《Bikerumor》上提供的規格顯示，這部自行車使用白蠟木製車架、4段變速、重11kg（不含選配前後置物架）、仿Brooks B-17型皮革座墊（上有Hermes Paris烙印），意大利formule cura X雙活塞碟剎系統。其他的規格包括鋁製座桿、曲柄、前叉、把手，使用22吋小輪徑，細心的網友還查到，這款車使用的輪胎是台灣建大輪胎製造。

愛馬仕出品的小徑單車在皮製座墊上有烙印Hermes Paris字樣，車架前端有Hermes金屬徽飾。(圖／Bikerumor）

據網民引用大陸愛馬仕官網訊息稱，這款小輪徑自行車還有多種選配裝備，包括前後各一的購物籃（RMB8000元，合台幣35500元）、騎車用涼鞋（RMB6900元，合台幣30600元）、H-Tag手機保護殼（RMB12350元，合台幣54800元）和Calvi Duo卡包（RMB4350元，台幣19300元）來與這款自行車搭配。

這款車在美國網上售價為23600美元（合台幣705800元），很多國外車友在網上評論稱，這部小輪徑自行車應該是拿來拍照的，不是拿來騎的。大陸網民則表示，「貧窮限制了我的想像力」、「4個輪子的不如2個輪子的」，還有網友認為「自行車只值幾百塊，省下的十幾萬都是品牌的價值」。

愛馬仕產品價格高昂令人咋舌早已人盡皆知，陸媒指出，前不久蘋果上架的愛馬仕AirTag保護皮套還上了微博熱搜，最高售價達到了3299元人民幣（合台幣14650元 ），而造型類似的HUAWEI Tag皮革保護套僅需69元人民幣（合台幣306元）。