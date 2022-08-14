沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco在14日公布第二季淨利年增90％，金額創2019年在沙國上市以來新高，主要是油價與煉油利潤率等走高帶動。

Aramco股價早已反映市場對其財報利多的預期，因此股價14日盤中上漲至40.9里亞爾（riyal）後即拉回翻黑，下跌0.9％報40.45里亞爾，今年來仍累漲逾25％。沙國股市周日到周四交易，周五和周六休市。

近期包括艾克森美孚與英國石油BP等公布最新財報強勁或創新高，Aramco為最新一家公布財報強勁的石油巨擘。因為俄烏戰爭和西方加強制裁俄國能源出口，刺激第二季油價飆漲。

Aramco第二季淨利1,816.4億里亞爾相當於483.9億美元，高於市場預估462億美元。公司宣布第二季繼續配發季度股息188億美元，在第三季發放。

執行長納賽爾（Amin Nasser）說，即使全球經濟短期預測有下跌壓力，但預期全球石油需求在2030年前繼續增加。

因此Aramco第二季資本支出年增25％至94億美元，將繼續增加投資，擴大化學業務和拓展低碳事業領域。

納賽爾對全球在碳氫化合物（hydrocarbon）上投資不足感到憂慮，因為這已令石油開採的閒置產能減少至「極有限」。

他強調只要政府提出要求，Aramco已準備把每天石油生產，提升至可持續性的最高產量1,200萬桶。

Aramco表示其第二季平均每天的總石油碳氫化合物產量為1,360萬桶，目前著手提高多元化能源來源的產量，包括潔淨能源、藍氫、石油與天然氣。納賽爾強調這是要同時達到國家能源安全與碳排放目標。

Aramco正研究「直接原油製化學品」（COTC）產業的商機，因為把原油從用來煉製運輸燃料，轉向生產化學產品的利潤更高。其焦點鎖定亞洲市場。