經聯合國與土耳其調停，俄羅斯與烏克蘭簽署穀物出口協議後已有十多艘貨船進出，首艘載運烏國穀物前往土耳其的貨船，1日駛離敖德薩港後13日返回寫下新里程碑，證明協議有效執行，但進出貨船與運輸量仍遠低烏國目標。

烏國在黑海的敖德薩港已有18艘運輸穀物的貨船進出，雖然出口有進展，讓人看好更多烏國穀物出口，但距離其每個月約100艘貨船進出目標還有一段距離。

聯合國表示首艘把烏國穀物按「世界糧食計劃」（WFP）向非洲運送人道主義糧食的貨船「MV勇敢指揮官號」12日抵達皮夫登尼港，未來幾天完成裝載逾2.3萬公噸小麥後就運往衣索比亞來緩解全球糧食危機。

戰前烏國占全球小麥供應量約10％。戰爭爆發後其港口被俄軍封鎖，刺激全球穀價飆漲而令人擔心窮國無力購買。

基輔經濟學院董事會共同主席納格尼（Anna Nagurney）認為烏國必須持續出口穀物，而且出口速度要加快。

聯合國指出口協議自8月初生效後，烏國已出口近44萬公噸玉米、小麥、黃豆、葵花油和其他農產品。

烏國希望回到戰前每月出口500萬公噸穀物水準，因此不斷透過包括鐵路與多瑙河等管道增加出口速度。

烏國農業部指7月透過鐵路與河道出口270萬公噸穀物，但由於運載量有限而無法處理即將到來的夏季收割期，預期小麥和其他農作物產量數千萬公噸。

烏國去年出口穀物約2,000萬公噸，其估計今年收割的小麥數量達2,000萬公噸。

儘管從8月初到現在已有多艘貨船根據協議航行，但仍遠低烏國目標。不少交易商還在評估能否為前往敖德薩港的貨船買合適保險。

目前在出口協議下運往海外的烏國穀物，大部份用來做牲畜飼料或生質燃料。