美元優利定存已成為銀行財管主流商品，短天期優利一度超過8％，實際上新台幣兌美元匯率徘徊、扣關30元已近一個月，央行統計，今年以來新台幣匯率亦已貶值7.61％。匯銀分析師認為，美元指數目前已過了今年高峰，且聯準會利率調整和通膨率變動透露出強勢美元正處於頂部。

匯銀人士認為，據此把弱台幣現在拿去換匯美元，就為了存一、二個月的美元優利定存，卻要承擔後續美元走貶的下行壓力。或許，民眾可改為觀察走過谷底的日圓、歐元，為分批進場的優先換匯標的，2023年初則可再思考以新台幣兌換英鎊，避開英國經濟衰退的潛在風險。

近期美國部分經濟數據顯示，衰退的擔憂淡了一點，市場對聯準會激進升息的預期降溫，影響美元指數近週大跌1.44％，甚至一度跌破105關卡。隨著美元回落，非美貨幣大多出現反彈，歐元近週上漲了1.35％，日圓近週上漲1.47％，英鎊上漲1.09％。

渣打財富管理指出，美元兌日圓近日大幅下跌，一定跌破關鍵支撐位131.30，部份是受到過度擴張的美元多頭部位被部分平倉所致。自7月中旬近139的高點反向至今，下行趨勢已修正至134附近，意即日圓反彈走強的態勢浮現。

「關鍵支撐價位130，若也被突破，可能會觸發下一個強勁支撐位」，渣打財富管理投資策略師Nataniel Tang指出，126～127的測試價位也是有機會。8/12 收在133.44。

富蘭克林證券投顧則就歐元走向，提供預判觀點。該團隊指出，美元的上漲動能逐步減弱，但由於歐洲地區正面臨能源供應、義大利政治紛擾的干擾，歐元區經濟下行壓力持續加大，儘管歐洲央行(ECB)升息2碼宣示打擊通膨的決心，市場預計後續還將在9、10月各升息2碼，12月才回到1碼的升息幅度，預計歐元仍將維持在弱勢的1.0～1.05區間。8/12來到1.026。

英鎊方面，對美元匯率8月以來徘徊於1.224～1.207的月均價和半年均價的區間之內，8/12 收在1.213，匯銀交易室判定的短期目標價1.235，一直到達不了！

匯豐（台灣）商業銀行財富管理認為，問題出在英國央行貨幣政策委員會8月4日投票決定，將政策利率調升50個基點至 1.75％，是1995年以來英國的最大幅度升息，升息時點同步暗示了經濟前景充滿挑戰，預期將自2022年第四季開始，英國經濟會陷入為期7個季度的衰退。

匯豐銀行認為，英鎊將繼續面臨週期性和結構性挑戰，且在2022年剩下時間和明年，風險仍偏向下行。