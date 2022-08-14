崔慈悌／台北報導

蔡英文總統今晚出席藥師公會活動向藥師們喊話表示，未來，期待與藥師一起努力，讓臺灣藥事照護網絡可以更加綿密和完善。她也請所有藥師多多幫忙，強調過去大家跟陳時中前部長一起打拚，現任部長薛瑞元也很拚，「請大家繼續支持兩位部長為臺灣做更多事」。

總統府提供

蔡英文總統今晚出席「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」詞時表示，過去這幾個月，她跟全聯會的朋友見了幾次面，不論是在總統府或是用藥安全園遊會等場合，她對大家的心情都是一樣的，就是感謝再感謝。

她提到，上個月她曾訪視高雄的藥局，聽藥師朋友說了許多甘苦談，包括半夜送藥到確診患者的家裡，還有打電話關心患者用藥的情況，藥師朋友們的努力和付出，讓人非常感動。事實上，不只是今年的送藥到府服務，在每一個防疫階段，藥師朋友的工作都很繁重，像是疫情之初藥局幫忙販售口罩，真的很辛苦。

蔡英文指出，這一場防疫之戰，因為有藥師朋友的付出，讓民眾的健康可以得到保護和治療。現在，在民眾生活的各面向上，藥師朋友的角色也更加重要。這幾年來，食藥署很積極推展「藥事照護服務」，不論是藥師到民眾家中做居家式藥事照護，或是到長照機構提供藥物諮詢，對於守護民眾的健康，都是很大的幫助。

未來，她也期待與藥師一起努力，讓臺灣藥事照護網絡可以更加綿密和完善。她也要請所有藥師先進多多幫忙。「過去，大家跟陳時中前部長一起打拚，現任部長薛瑞元也很拚，請大家繼續支持兩位部長為臺灣做更多事」。

包括總統府資政顏志發、總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、國策顧問詹勳政、林見松、張秋海、翁源水、陳義丕、衛福部長薛瑞元、衛福部次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝及立法委員吳玉琴、林靜儀、吳思瑤、莊瑞雄、江永昌、陳椒華及藥師公會全國聯合會總顧問李蜀平等都出席今晚的活動。