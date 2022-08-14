新北市長侯友宜今早出席「義消、民間救難團體校閱暨競技大賽」時，表示把市政做好就是最好的辯論，民進黨新北市長參選人林佳龍今晚受訪時表示，這是詭辯，要侯友宜不要再迴避，要有信心，「醜媳婦也是要見公婆」。

林佳龍今日晚間出席板橋雲林同鄉會會員大會，受訪時強調「市政歸市政，辯論歸辯論」，要侯不要再迴避，並說侯的話術就是長期閃躲、不斷跳針，希望侯不要再訴諸這類官腔官調，大家都看不下去。

林佳龍說，距離年底選舉只剩100天，而侯已經擔任8年副市長、4年市長，難道沒有政績可以跟新北市民來報告嗎？難道不需要回答他提出來的問題嗎？

林佳龍強調，自己很誠懇地想要針對市政討論，不管辯論也好，討論也好，兩個人坐下來對話，就是市民之福，希望大家可以有君子之爭、平起平坐，透過精采的辯論或討論，讓市民可以做出選擇，一定要有誠意地向新北市民展現最好的一面，彼此良性競爭。

林佳龍表示，像是侯友宜17日就要被國民黨提名競選連任，那他會不會中途落跑呢？第二個是65歲以上長輩補助裝假牙，侯贊不贊成？而他主張社會住宅未來再增建2萬戶，侯卻已經停止興建，沒有新的規畫，包括成立新北運動局一事，侯過去也都很保留，但這些都是值得討論的重大公共政策。

林佳龍表示，希望侯不要逃避、要有信心，醜媳婦也要見公婆，並向侯喊話：「你閃躲其實媒體還是會追著你，不如我們站在一起，讓媒體一次問個飽，讓大家滿意，我已經做好準備，希望你不要再閃避。」