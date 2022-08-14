1名網友稱台灣有種職業為「洗屋師」工作內容為入住凶宅為其「洗白」，月領4萬5，條件是每天須待超過12小時，要與「室友」和平共處不能驅趕，內容曝光引發討論，有人認為此職業不可能存在，因法規已明確規範，銀行也有紀錄，原PO坦承真正要洗白仍要靠修法，而最重要的是讓凶宅去標籤化。

1名網友在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文，有種職業為「職業洗屋師」，所謂洗屋就是由洗屋師在兇宅內住1年，之後屋主、投資客會配合房仲宣傳，讓房價恢復正常，屋主每月付洗屋師4萬5，為期1年，重大凶宅須再議價。

1名網友稱台灣有種職業為「洗屋師」即入住凶宅為其「洗白」，月領4萬5，條件是每天須在家待超過12小時等，但多數網友對此相當存疑。（翻攝自臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」）

1名網友稱台灣有種職業為「洗屋師」即入住凶宅為其「洗白」，月領4萬5，條件是每天須在家待超過12小時等，但多數網友對此相當存疑。（翻攝自臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」）

該名網友也留言處補充「洗屋師」的條件，除了要有正當職業外，不能在屋內從事違法事情、不能有債務人上門、每天在家待超過12小時與「室友」和平共處、不能用宗教驅趕「室友」並可接受意味，最後違約須附3倍違約金；訊息曝光引發討論，有網友稱長了知識，也有網友提出質疑。

其他網友質疑銀行對於凶宅都會有紀錄，且洗屋完成後若房價沒回來，洗屋師是否要賠償房屋預期價格的差額，原PO則回應洗屋師源自於日本，目前最重要的是推動相關法規，讓「凶宅去標籤化」，因為目前礙於法規，凶宅不管轉手幾次都須備註，因此真正洗白的方法只有修法。