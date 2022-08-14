天坑塌陷到房子都歪了？高雄市前金區自強一路83巷口曾於今年5月發生坍塌事件，時隔5個月，14日下午又傳出道路塌陷，造成民宅傾斜。工地指揮官晚間下令停電，目前停電戶數86戶（自強一路與自強一路38巷），搶修依現場指揮官調度配合辦理。PTT鄉民看到高雄天坑、停電一起來，推文狂酸：「暖」、「秀下陷」、「重罰九萬」。

據悉，工務局於14日中午1點40分接獲1999通報，民眾表示，自強一路道路塌陷，工務局局長、建管處處長及正工程司會同高雄市土木技師公會及建築師公會立即到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷危及5戶民宅。

工務局表示，立即疏散居民18人、無人員傷亡。並立即責成承造人立即進行鄰房保護措施及災害應變處理，避免損害範圍擴大。目前委請消防局灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。另外，，本案違反建築法第63條，依法處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

PTT當即酸起暖男市長陳其邁：「下沉跟高雄現在一樣」、「暖」、「聰明死忠仔的選擇」、「暖，重罰9萬」、「高雄，哈哈，笑死」、「建商會跑路嗎」、「這已經超出我可以用常識理解的範圍了」、「又停電又塌陷，太暖惹」、「世界再度看見高雄」、「危及5戶民宅重罰九萬？」。

鄉民傻眼，「高雄什麼事都會發生」、「高雄到底是多瘋狂的城市？一堆鳥事」、「死忠區，停一年都死忠」、「死忠撐住」、「秀下陷」、「重罰九萬了還想要怎樣」、「死忠仔的選擇」、「民進黨執政品質保證」、「真的秀下陷欸」、「大家可以算一下民進黨執政發生大」、「型工安意外的次數」、「這是哪個第三世界的城市嗎？」、「這是替身攻擊」、「沒有爆炸還不謝主龍恩」、「物理打房？」。