南韓女子天團少女時代出道以來便掀起無數的話題，在全球各地擁有廣大的知名度，是讓韓流走向全球的代表團體，成員美貌、唱跳實力兼具，有「女團教科書」之稱，在南韓被譽為「國民女團」。近期少女時代睽違5年回歸，不料卻陷入抄襲風波，被發現歌曲MV中的「15週年」LOGO與迪士尼海洋15週年使用的LOGO雷同，而導演稍早公開道歉承認錯誤。

少女時代今年8月推出新專輯，慶祝團體出道15週年，不解散單飛的成員們因回歸再次重聚，一起登上人氣綜藝宣傳，還推出團體綜藝節目《少時貪探》，讓不少老粉感動，不過近日卻被網友發現少女時代《FOREVER 1》MV中使用的15週年LOGO，和迪士尼海洋15週年的LOGO相似度極高，無論是數字字型、圓形外框、顏色、圍繞著數字的圓圈裝飾，以及放字位置都十分相似，只是迪士尼放的字是「TOKYO」，而少女時代放的字是「Girls' Generation」，兩個LOGO幾乎一模一樣，在網路上掀起熱議，有網友說這無法替少女時代團隊辯解，直言：「長得完全一樣」、「不能再說是致敬了吧」，呼籲經紀公司SM娛樂盡快回答此事。

有網友發現少女時代MV中出現的LOGO與東京迪士尼海洋使用的15週年紀念LOGO十分相似。（圖／翻攝自Facebook／아이돌 이슈）

針對此事，當初負責拍攝該MV的導演透過製作公司官方Instagram聲明，少女時代這次拍攝，他們公司負責企劃、拍攝、背景、道具等，承認確實在沒經過授權允許的情況下「借用」他人的設計，「真的感到非常羞愧，也很抱歉」，坦承在製作時用了網上的參考資料，且沒有確認來源，直接套格式後使用該LOGO。該公司承諾未來製作前會更謹慎調查並確認，並向少女時代成員、SM娛樂及歌迷們再次表達歉意。