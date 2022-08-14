今年26歲的英國男演員湯姆荷蘭德（Tom Holland），2015年因在漫威電影系列中飾演「蜘蛛人」而聲名大噪，去年底《蜘蛛人：無家日》更在全球叫好叫座，湯姆荷蘭德的討論度激升，但他無法承受負荷，今（14日）在IG宣布暫時退出社群平台。

湯姆荷蘭德14日在IG上傳一段近3分鐘的短片，並在貼文的開頭向大家道別：「哈囉，然後再見」，坦言各種社群媒體的內容太過刺激，只要看到酸民對他的文字攻擊，就會陷入無限的迴圈久久無法自拔，精神、身心狀況因此受到極大的波動，「為了我的心理健康，我決定暫時離開社群平台，因為我發現IG和推特那些關於我的留言，已經快要把我壓垮了，所以我要刪除這些APP」。

影片中，湯姆荷蘭德反戴棒球帽，幾乎全程都眉頭深鎖，臉上都沒有笑容，看起來心事重重，而他也自知尋求專業的協助不會丟臉，並提到慈善機構的計畫；最後，他留下一句「我會從IG消失」，接著感謝粉絲的支持。

湯姆荷蘭德人紅是非多，2年前就因為太過在意網友的評價，把IG刪除，但這些舉動並未停止外界的流言蜚語，今年6月又發生烏龍事件，湯姆荷蘭德人的女友贊達亞（Zendaya）的照片遭假帳號盜用，還散佈懷孕的假消息，「#Zendayaispregnant」火速登上推特的熱搜，事隔2天贊達亞無奈的澄清，感嘆幾乎每周都會有人亂編她的假消息。