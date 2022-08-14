一頭名叫芙蕾雅(Freya )的野生雌海象一直逗留在港口，不怕人也似乎樂於和人們互動，這是一件麻煩事。挪威政府警告，如果挪威人不讓她獨處，那麼不是把她送走，就是可能不得不對她安樂死。

CNN報導，挪威漁業局表示，這只重達600公斤的年輕的雌海象，一直在奧斯陸峽灣逗留著，經常在港口邊玩，有時爬到遊艇上，與人們過於親近，對野生動物和人類都不好。因此挪威漁業局老早就通知大眾，不要餵食、不要互動、不要理會，靜待她自行離開。

漁業局發言人納迪亞•傑代尼 (Nadia Jdaini)說：「但最近，公眾無視與海象保持距離的建議，遊客們和芙蕾雅一起游泳，向她扔食物，靠近她拍照，有時是帶著他們的孩子一起與海象互動。」

傑代尼說，我們將不得不考慮其他選擇，其中A選擇是強制把她運走；而B計畫就是不得不將她安樂死。

芙蕾雅經常爬上碼頭，慵懶的曬起日光浴。(圖/美聯社)

傑代尼說，雌性海象的體重在 600 到 900 公斤之間，根據世界野生動物基金會的數據，有超過25,000 隻大西洋海象在加拿大、格陵蘭、挪威和俄羅斯周圍的冰冷水域中生活安家。海洋哺乳動物會經常遷徙，以淺水區的軟體動物和其他無脊椎動物為食。

芙蕾雅是在今年夏天來到奧斯陸峽灣的，她趴在小船上曬日光浴，以及不小心弄沉快艇，成為社交媒體的最轟動的話題，也使得多人慕名而來看她。

動物專家說，海象是會尋找島嶼上岸休息，但通常很快就會離開，因為它們害怕人。然而芙蕾雅很特別，「她不但不怕人類，實際上，我認為她喜歡人。所以這就是她不離開的原因。」

與野生動物互動會造成一些不良影響，可能把人類環境中的疾病傳播出去，以及更多類似事件，因此她必須趕快離開。

挪威政府在設想怎麼搬離她，這具有挑戰性和危險性，因為需要仔細安排鎮靜劑的時間，以確保她不會淹死在水中。「至於下下策就是殺死她，是一個簡單的辦法。」