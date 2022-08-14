受到近期大陸多地氣溫飆升、綠色家電下鄉政策雙重利多影響，以空調為首的「清涼家電」銷量持續上揚。市場研究機構奧維雲網數據顯示，8月首周，空調業銷售規模整體提升46.9％，其中12個品牌市占率與2021年同期相比提升。

財聯社報導，由於上一代高耗能空調家電的電費支出較高，促使更新換代需求日益增加。市場研究機構中怡康數據顯示，從目前空調保有量及歷史購買量來看，每年有近2,500萬台的替換需求，未來每年此一數字還將擴大。

有別於此前疫情期間，囤貨需求帶來的冰箱、冰櫃等白色家電銷量短暫增加。近期家電銷售暢旺，除了高溫天氣加持以外，也受益於大陸綠色家電下鄉政策力度持續放大。

7月底，大陸商務部、工信部等13個部門聯合發通知指出，將展開大陸家電以舊換新活動，全面促進智慧冰箱、洗衣機、空調等綠色智慧家電消費，推動綠色智慧家電下鄉。

稍早已有多地聚焦綠色智慧家電下鄉展開補貼活動，北京市、陝西省等地已完成首波補貼，推行以舊換新。由官方撥款人民幣數千萬元至數億元不等，支持消費者購買一級效能綠色家電，主要集中在空調、冰箱等產品。