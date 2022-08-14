全國社區學生棒球大賽全國賽階段預賽繼續在台中進行，包括台中健行小牛、三峽社區少棒、宜蘭親子聯盟、親子勇士、熊快樂少棒紅跟綠都已取得2勝，晉級希望濃厚，台中騎士更是單日兩勝，氣勢如虹。

全國賽分為8組，每組4取2晉級，並且兵分四路，在東海大學、沙鹿運十九棒球場、金龍棒球場、太原棒球場都能看到棒球少年在炎炎夏日揮灑汗水的模樣。

騎士上午8點先以7比1擊敗文山少棒，中午再以13比5力克由前中華職棒球星曾琮萱領軍的秀朗巨星，黃迺富在「早八場」還繳出6局完投勝，只失1分堪稱「優質先發」。不過總教練林明河透露，因球隊練習場地即將因台74線增設匝道消失，球隊恐面臨解散危機，談到不捨之處還落下男兒淚，期待這次打出成績，讓人看到他們的困境。

除了想讓小朋友留下回憶、期望保有繼續創造回憶的機會，林明河更感謝大會舉辦這樣的賽事，「我們沒什麼資源，很難得跟北部球隊交流，以球會友是最開心的事情，希望大家都可以學到寶貴的經驗。」

賽後雙方的隊內會議，林明河要球員學習對方熱身的態度跟方式，以及比賽時「喊聲」的精神；秀朗教練團也提醒小朋友要見賢思齊，形成有趣對比，用身教言教證明「交流」的重要性。

同樣繳出強投表現的還有宜蘭親子聯盟黃又羿，5局無失分，助隊取得3比0領先，不過換投後讓大園翔鷹在最後半局展開絕地大反攻，賴威凱、楊健安紛紛將球送到右外野形成安打，追到只差1分，許皓喆最後的不死三振若成功上壘就追平，最終仍差一步，大園總教練謝秉憲表示相當可惜，賽後仍對球員精神喊話，讚揚他們的不認輸。

三峽社區少棒前役驚險逆轉大園翔鷹，今天不讓好事多磨，第3局強攻8分，包括捕手主砲陳柏瑜在滿壘時清壘的二壘安打，10比0扣倒地主向上A隊，拿下關鍵第二勝，先發3局4K無失分的陳禹琦拿下勝投，第4棒陳義後援2局也沒有掉分，聯手封鎖對手。

大園總教練謝秉憲表示：「整場比賽只輸在第3局，而第3局又只有那顆二壘安打是真正的傷害，不過棒球就是這樣，這樣才好玩。」該局三峽打了5支安打，幾乎都是帶運氣的德州安打、內野安打，U12小朋友難免心情受影響，後面又發生失誤，導致覆水難收。

親子勇士這兩天分別以8比0、9比2擊敗藍田閃耀之星、種子棒球學校，分成兩隊的熊快樂少棒的紅隊跟綠隊都以懸殊比數連勝，紅隊兩戰轟了34分，綠隊則是25分，火力驚人。

興華社區今天與小小馬進行全國賽階段第二場的「PK」突破僵局，先攻的興華先下手為強，連得8分，包括吳佑烝的滿貫全壘打，下半局只丟3分，終場15比10贏得這場砲聲隆隆的戰役。

結束本周賽程後，20日將進行最後一天的全國賽預賽，決定誰能闖進21日起展開的決賽，決賽在東海大學、沙鹿、春安棒球場舉行。