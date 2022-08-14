民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波褪選，其助理楊玲宜過去與教授陳明通的信件也被林智堅陣營作為公證資料之一，作證當時林智堅論文寫作的相關時間序。資深媒體人錢怡君驚爆內幕表示，林智堅其實沒有抄襲，也沒有說謊，因為那論文不是他自己寫的。

錢怡君13日在《董事長開講》網路直播節目中表示，林智堅曾在記者會說，他絕對沒有抄襲，後來她才恍然大悟，一個朋友告訴她內幕，其實林智堅沒有抄襲，也沒有說謊，因為那論文不是他自己寫的。這個消息來自民進黨裡面知道所有事情內幕及來龍去脈的人，這人也是為民進黨好、也愛民進黨，一直到林智堅退選，這人才告訴她所有真相。

錢怡君透露，其實楊姓助理去過台大國發所幫老闆上過課，媒體人吳子嘉一聽不禁喊，「太離譜了」有兩個助理代寫這一本論文，也就是陳明通出示一封E-mail，把余正煌的資料檔案寄給楊玲宜，叫楊姓助理轉給林智堅，一定是楊姓助理來寫。關鍵在於楊小姐當時還帶著哭音說，「完蛋了，我論文寫不出來，我老闆畢不了業了」因為她要求救。

錢怡君接著表示，這件事情要被揭發的原因，相信不是只有林智堅這樣做。林智堅是因為要選桃園市長，才被拿出來審視，有非常多政治人物的論文，根本不是自己寫的，抄襲都還是小事，代寫或是找助理寫。但助理如果是領市府薪水、國家的公帑，為了粉飾你的學歷，幫你寫這一本論文，這樣合理嗎？因此這件事應該從根本來檢討。