為推廣源頭減塑，台北市環保局2019年起在北市12個傳統市場入口處設置「環保袋循環箱」，提供未帶購物袋的民眾免費取用二手環保袋，並募集二手環保袋。但議員許家蓓指出，3年來環保循環箱設置的地點不增反減，只剩11個市場有循環箱，且募集及取用的成效也是雪崩式下降。環保局說，未來會請清潔隊多幫忙宣導。

許家蓓質疑，原本環保局預計先試辦3個月再評估擴大試辦，殊不知3年過去，環保循環箱設置的地點不增反減，只剩11個市場有循環箱，且募集及取用的成效也是雪崩式下降。

許家蓓調閱資料發現，2019年僅3個月就募集了1萬多個環保袋，其中有9000多個環保袋被取用；2020年達到高峰，募得3萬多個環保袋，取用數為1.7萬個。

到了2021年後開始下降，募得8000多袋、取用6000多袋，今年更雪崩式下降，截至7月僅募得1000個環保袋，取用數約為1900多個，成效一年不如一年。

許家蓓說，針對數量下降，部分原因可能是受到疫情影響，市場採買人數減少，但目前正邁向後疫情時代，生活逐漸恢復，仍須正視環保袋需求，而非僅歸因為民眾環保意識抬頭都會自己帶購物袋。

許家蓓也提及，以兩袋合一的環保兩用袋為例，近3年環保局售出的環保兩用袋數量不減反增，代表減塑仍有推廣空間，環保局勢必要檢討成效或更積極推廣。

環保局長劉銘龍指出，平時在資源回收活動上與民眾宣導環保兩用袋，並針對130多個里舉辦活動，讓民眾用資源回收物品交換獎品，未來會請清潔隊多幫忙宣導。

環保局表示，推廣的市場減少是因部分市場無適合空間放置循環箱，且因為民眾環保意識抬頭，自備環保袋者變多，故目前僅持續維持11處環保循環箱周邊清潔。