現場民眾搶著和林佳龍擊掌、握手。（李奇叡攝）

侯友宜、林佳龍兩人人氣不相上下。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍今分別於晚間6時40分、7時35分左右，出席板橋雲林同鄉會會員大會，兩黨民代皆到場相挺，現場民眾也都搶著握手合照，兩人人氣不分高下。侯強調，自己是嘉義人，雲林、嘉義本是一家人，盼鄉親能繼續支持他；林則說，新北市過去近70年來沒有雲林人當過市長，邀請鄉親展現雲林人志氣，讓身為雲林人的他有服務的機會。

侯友宜致詞時除了列出市政成果，也強調自己是嘉義朴子人，和雲林感情深厚，而他北上打拚受到很多照顧，尤其是雲、嘉兩地鄉親給予的支持，他銘記在心，未來會繼續努力做事，不打口水戰，為社會奉獻。

林佳龍致詞時則說，新北市有將近80萬名雲林人，近70年來民選的縣市長中卻沒有雲林人，希望鄉親展現雲林人的志氣，團結用選票給他機會，讓雲林子弟為新北市民服務，他絕對不會空口說白話，例如成立運動局的政見，未來當選一定會做到，這部分他在台中市長任內就有成立。

至於今晚和侯友宜到場時間錯開「同場不同台」，林佳龍表示，大家到新故鄉都是在打拚，都不分縣市彼此照應，因為侯是新北的市長，有先挑選的時間，而自己「算是主人」，客隨主便，就以侯的時間為主，盡量也能夠讓侯扮演主角，但他的時間是刻意協調，排在後面，這是以客為尊，「我們做主人就是以客為便」。