台中藍鯨女足隊備戰亞足聯AFC女子足球俱樂部錦標賽。（中華足協提供）

台中藍鯨女足隊本月8日移訓泰國，備戰亞足聯AFC女子足球俱樂部錦標賽，明天（15日）將迎戰緬甸ISPE WFC，21日再對上泰國College of Asian Scholars，僅管舟車勞頓， 台中藍鯨女足隊仍將全力以赴。

台中藍鯨女足隊多位中華女足成員剛結束在日本7月23日、7月26日兩場東亞盃賽事，處理球員舟車勞頓的疲憊及連續賽事的壓力也成為教練團的一大課題；此外，隊上球員組成有社會人士也有在學的大學生，球隊難以長期共同訓練，教練團也較難掌控球員狀況。

在經過約一周的移地訓練後，球員對比賽場地的天然草皮球場特性已有了解，除此之外此次遠征泰國，台中藍鯨女足隊在場下也安排體能教練對球員們分別進行調整，讓疲憊的選手可以恢復到較好的狀態，平衡全隊體能實力。

台中藍鯨女足隊總教練呂桂花表示，移地訓練不只為了讓球員熟悉場地，更努力幫球員培養默契及統一規律的生活作息，密集的訓練量讓球員的技術、球隊氛圍都比在自家主場太原足球場練習的時候更加進步。

與緬甸ISPE WFC一戰，守備教練張博翔認為對手有非常強的個人突破能力，台中藍鯨女足隊須透過極具默契的團隊防守，和中場球員迅速回防，才能有效防堵緬甸ISPE WFC的攻勢。