美國CPI、MSCI季度調整、財報季變數暫告段落，台股進入不確定因素空窗期，蘋果新iPhone題材正式接掌台股多頭大旗，指數短線站穩「萬五」大關後，搭配美股彈升氣勢如虹，本季瞄準榮耀回歸「萬六」關卡。

法人指出，國際股市與台股攜手頂過逆風後，短期來看，隨重要經濟數據、聯準會（Fed）升息、MSCI季度調整揭曉、美國超級財報、台股第二季財報等變因暫告段落，預料市場獲得喘息空間，後續焦點以蘋果拉貨旺季最吸睛。

綜觀內外資大型研究機構對iPhone 14系列下半年出貨量預估，不難發現以樂觀為主要論調，最正面的高盛證券才將iPhone 14系列下半年出貨量預期由9,000萬支，調升到9,500萬支，接著是瑞銀證券估計的9,200萬支、海通國際證券估計為9,000萬支，中信投顧就供應鏈觀察，研判iPhone 14新機初期備貨量9,000萬支目標不變，與2021年的iPhone 13系列首波備貨量相當，顯示管理層對iPhone 14系列銷售深具信心，也凸顯9,000萬支為內外資樂觀共識。

對應至供應鏈，海通國際證券電子研究主管蒲得宇最看好台廠有二，首先，玉晶光看來沒有丟失訂單的疑慮，又掌握iPhone 14鏡頭升級商機，且在混合實境（MR）裝置Pancake鏡頭中壟斷市占（lion’s share）；其次，蘋果M3晶片可望於年底量產，有助台積電先填補部分英特爾外包GPU延遲的缺口。此外，統一投顧基於蘋果下半年展望佳，建議可逢低布局的蘋果供應鏈還包含：欣興、台光電、臻鼎-KY、華通、GIS-KY、瑞儀等。