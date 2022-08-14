港股上市的連鎖火鍋店呷哺呷哺14日公布盈利預警，預期2022年上半年虧損人民幣（下同）約2.7億元至2.9億元，2021年同期虧損約4,700萬元。呷哺呷哺預期，上半年營收約21.6億元，年減約29％。

香港信報報導，呷哺呷哺指出，上半年虧損主因是期內大部分地區餐廳，仍然受到新冠疫情的影響而無法充分營業。在營城市116個，其中受疫情影響城市92個，占比約79％，尤其大陸主要一線城市受疫情影響嚴重，如北京市、上海市、深圳市、天津市等。

呷哺呷哺表示，將持續密切關注市場狀況、檢視餐廳經營情況，以及時調整組織架構和業務策略，同時將採取多項措施增加餐廳營運收入和精細化控制，以及管理各項經營成本費用，其中包括對受影響餐廳作出免租或減租談判。

此外，新開餐廳選址將陸續採取更科學化的選址系統，上半年新開業餐廳21家，全年新開業餐廳預計約100家。擴大品牌行銷力度，精準行銷定位客戶群，以降低獲客成本，在提升品牌影響力的同時降本增效等。