女星曾莞婷2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，漂亮的外型和名模身材，給觀眾留下深刻印象，獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號；近年各領域發展都有亮眼表現，擁有商業頭腦的她更是自己創業，開服飾店、賣麵等等，投資的收入頗豐。近期她曬出自己的豪宅，卻被網友說是炫富，曾莞婷霸氣回應：「這一磚一瓦都是我用雙手打拼出來的」。

曾莞婷近期透過Youtube分享豪宅裝潢，內部整體設計精緻典雅，從建材挑選就非常細緻，光是牆壁磚貼就耗費幾十萬，裝潢媲美高級飯店，引起外界關注，然而卻有部分網友批評曾莞婷拍攝影片是為了炫富。

曾莞婷今（14）日透過facebook回應：「其實我炫的不是富，是一個夢想跟希望，我沒有超狂背景，也沒有什麼靠山，這一磚一瓦都是我用雙手打拚出來的」，解釋自己想和大家分享的心情：「會分享讓你們知道是因為真的好喜歡，人真心喜歡不就是會一直分享嗎？」

不少粉絲湧入留言區認同：「莞婷很用心很辛苦在打造自己的家，也一直很努力」、「就是喜歡看到妳樂於分享這一切」、「知道妳一直以來都是那麼辛勤耕耘著自己的演藝事業和照顧母親和家人」、「謝謝莞婷女神分享開箱~我覺得您家是有質感的！很棒」、「自己打拼出來的感覺，很有成就感，但也是辛苦熬出來的，錢沒有不見只是變成喜歡的樣子」