民進黨桃園市長參選人林智堅因論文風波退選，改由立委鄭運鵬接棒；有意角逐桃園市長的前立委鄭寶清不滿發文批評「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」。媒體人吳子嘉透露，鄭寶清9成會脫黨出戰桃園市長，他甚至預測，鄭寶清若一出戰，鄭運鵬百分之百會落選。

吳子嘉14日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他昨天在節目結束，私下跟鄭寶清套話套了半小時，他要很負責任的講一些話「鄭寶清百分之九十會出來選桃園市長」，鄭運鵬的厄運來了。鄭寶清若參選一定被開除黨籍應，會以無黨籍參選。而鄭寶清的主任委員是原來桃園水利會會長黃金春，早期民進黨人也都要進來幫忙，非常大的一批人。

吳子嘉13日公布一份「桃園市民眾對市長人選的看法」民調，有65.5％認為要會做事，是否在地人不重要；27.8％則認為，在地有經驗較了解民眾需要。所以鄭寶清跟後面的客家鄉親以及民進黨傳統大老，認為鄭寶清會贏鄭運鵬和國民黨參選人張善政，相信在地力量會戰勝一切。 他甚至認為，鄭寶清若一出戰，鄭運鵬百分之百會落選，選情也會出現一些變化，搞不好國民黨參選人張善政喜從天降就當選了，

資深媒體人錢怡君問到，鄭寶清脫黨參選，民進黨是否會運用各種方式、人脈勸退。吳子嘉認為，鄭寶清是創黨黨員，代表民進黨到內政部去領黨證的人，因他個人的情感問題，有10％的機會不選桃園市長。