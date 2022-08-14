台北租金價格高，好物件更是稍縱即逝，就有正在找房子的網友發現，其實飯店包月的價格與租屋預算差不多，還有專人會打掃跟收垃圾，比較下來讓她覺得很划算，也引發不少人留言贊同。

原PO在Dcard發文表示，自己正在找台北的租屋處，發現好物件一下就被租走了，剩下的不是很差就是很貴，讓她感嘆租屋真的需要運氣，一直找不到心儀的租屋處，讓她考慮找找看月租飯店，結果問了10間後，發現最便宜的大概1萬3千元，而且評價也不錯，讓她有點猶豫要不要直接包月住飯店，「畢竟價格跟出去租屋也差不多，還有人幫忙打掃跟收垃圾，不知道有沒有人跟我有一樣想法？」

貼文引起網友討論，不少人也很認同，「好心動」、「終於遇到知音，之前提這個想法，大家都覺得我瘋了」、「有含早餐嗎？而且冷氣可以吹到飽感覺很讚，搞不好還有健身房」。

也有過來人分享月租飯店的住宿經驗，「有住過！我那家是3天打掃一次，每天收垃圾」、「每家不太一樣，有的1周、有的10天打掃一次」、「你選好的房型價格也會高，飯店每天幫你打掃，盥洗用品、浴巾每天幫你換，都可以談的，我回台灣都住30天3萬的，真的划算」。