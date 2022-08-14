大陸女星徐大寶本來是百萬網紅，2017年因受邀走第70屆坎城影展的紅毯，一襲露腰禮服驚豔全場，因此躍上國際版面，成為鼎鼎有名的藝人。近日她拍片表示終於完成一年前的願望，在農村租下很有年代感的磚瓦房，計畫要打造田園小院。

徐大寶14日在抖音開箱自己剛租的農村磚瓦房，並於貼文中表示：「跌跌撞撞一路終於還是返回到當初想去的路，是煙火氣，是歸屬感，是回憶，是幸福」，文末標記「遠離城市的喧囂」、「嚮往的生活」、「農村生活」，不難看出她是真心喜歡住在鄉下。

徐大寶分享自己在農村租到古厝的喜悅。（圖／抖音@徐大寶）

影片一開頭，徐大寶透露早在去年5月就差點實現這個願望，只不過一直耽誤到現在才簽署租屋合約，她欣慰地表示：「我終於擁有了屬於自己的小院，做自己喜歡做的事情，為自己而活」，最後自我勉勵：「徐大寶一定會越來越好的。」

畫面中，徐大寶的古厝已有歷史的痕跡，屋子和圍牆都是用紅色的磚瓦組成的，外觀有很多地方都殘破不堪，院子裡雜草叢生，看起來很久沒有人居住；順著圍牆一眼望去，只看到一堆草木，沒有一絲人煙或其他房屋。

徐大寶綁著馬尾、戴著面具，身穿淺色系休閒服，腳踩拖鞋，用上蹲式馬桶的姿勢蹲在院子的陰涼處玩手機，將偶像包袱丟到一邊。

徐大寶分享自己在農村租到古厝的喜悅。（圖／抖音@徐大寶）

許多網友都很好奇徐大寶的動機，紛紛留言詢問：「是要自己蓋房子嗎，種瓜果蔬菜？」、「不怕有蛇嗎」、「會不會漏雨」、「這房子也太舊了吧，看著都不結實了」等，對此徐大寶一一回應，直言這屋子沒有那麼破，不至於漏雨，且很喜歡復古、很有年代感的風格，這樣的條件不是很好找，現在到手了，計畫要打造夢想中的田園小院。