民進黨桃園市長參選人林智堅因碩士論文抄襲風暴退選，改由立委鄭運鵬出馬。前總統陳水扁表示，總統蔡英文是台灣最會選舉的人，這次挺堅後續「止血」動作果決、速度也快，因此、桃園市長選戰的輸贏，「還很難說」。

針對林智堅退選以及桃園市長選戰未來的變化，陳水扁14日在臉書粉專分享他上《下班瀚你聊》節目的一些看法，他表示，對林智堅的建議，主要有三點：1、林智堅年紀還輕，應該重回台大，重寫論文，把碩士讀回來。

2、林智堅若願回校重修，不要再找陳明通，因為阿通師「太忙了」。找個嚴厲名師，重寫一篇不會被糾錯或有抄襲爭議的論文出來。

3、台灣最會選舉的人，是蔡英文，不是阿扁。蔡總統這次挺堅「賭很大」，不過，後續「止血」動作果決，速度也快。因此，桃園選戰的輸贏，還很難說。

網友紛紛表示，「1.小智還沒承認抄襲，所以不可能回台大重讀回來。2.老師看到小智過河拆橋，應該沒人敢收小智了。3. 壯士斷腕得早，還有得救，只是一直硬拗死不認錯，後面的人也很難贏」、「重回台大，循正常管道，不走後門，拿回論文，對堅哥來說，真的很困難的」。