眼角膜是眼睛表面的透明組織，然而它也極易受損，角膜病變與受損會造成嚴重視力障礙。一項重要的臨床試驗試驗中，利用豬皮所製成人工眼角膜相當成功， 20名受試者都恢復了視力，而且其中14名被判定零視力的盲人也都如上，其中 3 人也達到完美的 20/20 (也就是視力1.0)。

科學警報(Science Alert)報導，全球約有 1270 萬人因角膜問題而失去視力，雖然各國都成立了「眼庫」，也就是收藏自願捐贈者的眼角膜，然而平均70人當中，只有1人能夠接受移植。

瑞典林雪平大學的眼科研究所，利用豬皮製作眼角膜；嚴格來說是利用膠原蛋白，加以透明化並且塑型。研究員尼爾‧拉加里( Neil Lagali)說：「這技術解決了角膜組織短缺的問題。」

林雪平大學生物醫學工程師米哈德‧拉菲特(Mehrdad Rafat)說：「除了人工眼角膜，我們也開發了一種不需要縫合的新技術，因此醫生可以在較簡單的環境條件，也能進行植入手術。」

「新的手術不需要先移除患者受損的角膜，而是先在角膜側面做一個小切口，然後從切口將人工角膜植入。」

更重要的是，人工角膜儲存長達兩年。相比之下，捐贈的人類角膜必須在兩週內移植。

角膜主要的病變是圓錐角膜（Keratoconus），會隨著時間的推移逐漸變薄，導致角膜屈光不正確而扭曲視力。雖然病變的確切原因尚不清楚，但遺傳、劇烈揉眼以及花粉熱、哮喘都有可能。

因此，研究人員從豬皮中提純膠原蛋白，創造出新的角膜層。他們使用化學和光化學方法來加工，使其更穩定。

來自伊朗和印度的受試者在兩年前參與移植，如今重新檢查，發現角膜厚度平均增加了 200 多微米，視力恢復到正常標準。下一步將是進行更大規模的臨床試驗。