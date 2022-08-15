新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

從名廚江振誠「大師工作坊」的課程中，飛花落院主理人魏幸怡體悟「延長體驗」的精髓，以10年的功夫打磨飛花落院。在飛花落院用餐，享用的不只是如同交響樂般精心調配的無菜單料理，更是沉浸在日式禪園的心靈饗宴，身心皆得療癒，餘韻如詩歌般低盪綿長。

飛花落院的用餐主建物。(圖/行遍天下提供)

約好採訪那天，下午新社突然下起了傾盆大雨，正擔心傳說中的絕美日式禪園在滂沱大雨中要如何呈現？未料暑氣被這一場大雨沖刷，在新社中興嶺海拔近500公尺的飛花落院，居高臨下，隔著翠綠樹稍遠望塵世中的繁華都市，山風透著清新涼意，側耳傾聽水過石隙伴著輕脆風鈴，大雨浸潤後的飛花落院別有另一番風味。工作人員從門口開始空間導覽，解說這個緣自唐蘇頲「山驛閒臥即事」詩句中構築的飛花落院，「息燕歸檐靜，飛花落院閒。」某種程度也代表著魏幸怡的心境，在餐飲界叱吒風雲後返樸歸真之作。

飛花落院以石示山，以砂示海，襯托一棵樹齡約200年而被雷擊的雞蛋花樹。(圖/行遍天下提供)

飛花落院料理以在地特產連結國際食材，竹荀、香菇、蘿蔔入菜，春夏菜單要帶著顧客「郊遊」，每一道菜都可以想像從食材、烹調、器皿等無數細節堆壘而成，視覺到味覺都讓人驚豔，而刻意增加份量的菜色，讓客人飽足後，再將極具在地風味的旬味釜飯做成飯糰帶回家，飛花落院的延長體驗，不止於離開餐廳大門關上的一刻。

主理人魏幸怡(Sandy)專屬的「落日茶室」，也是設計師老公張智強送給她的「寵妻茶室」。(圖/行遍天下提供)

極上美味

「食物的味道最能保留記憶」，以四季汲取靈感並善用土地與海洋所賦予的豐富食材，精心烹調配合美學擺盤，春夏季菜單要帶著遠道而來的客人們郊遊的概念，美味中藏著深情，最後讓客人帶著溫暖的記憶回家。

食事 春釜飯

搭配隨季節改變的香物山當歸等，秘製鹹豬肉先炙燒，再與香物伴入飯中。尤其特別的是運用來自日本 Anaori 碳石墨鍋，打開鍋蓋飄散出來的香氣正是烤雞的香味，希望讓來訪的旅人聯結在地風土，季節釜飯可以有4種吃法。

食事 春釜飯。(圖/行遍天下提供)

食事 春釜飯。(圖/行遍天下提供)

向付 海膽鮪魚最中餅

用日式經典最中餅包裹北海道馬糞海膽、黃金魚子及油脂豐厚的鮪魚丁，再佐以新鮮紫蘇葉畫龍點睛，讓整體層次更加豐富且活潑。

向付 海膽鮪魚最中餅。(圖/行遍天下提供)

強肴 鐵板鹽麴牛小排

醃製、低溫烹調等前置作業長達68小時，搭配與牛肉相同價格的日本小洋蔥、白扁豆泥加白味噌、蘿蔔泥，再淋上松露醬汁。

強肴 鐵板鹽麴牛小排。(圖/行遍天下提供)

甘味 蜜豆水果葛切

收尾甜點同樣充滿巧思，淋上紫蘇醬汁的冰涼口感是夏日最美好的享受。

甘味 蜜豆水果葛切。(圖/行遍天下提供)

飛花落院

地址：台中市新社區中興嶺街一段111號

電話：04-2582-2388

時間：採預約制，午餐11:30–14:30，晚餐17:30-21:30（週一、二公休）

FB：飛花落院

消費：季節套餐3,280元∕一人份，消費酌收10% 服務費。僅接受12歲以上訂位

《行遍天下8月號357期》

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下8月號357期》)