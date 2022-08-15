健康議題在疫情時代備受全球重視，台灣起家、以養生美容聞名的尚禾亞康養集團(Shonghoya Intl Group Inc，股票代碼：SNHO)推出擁有多國獨家專利的「負離子循氣蒸」打響市場名號，已於美國證交所掛牌交易受國際認可，今年8月將盛大舉辦公開發行慶功宴，證明集團實力與發展前景，接下來力拚明年在美上市，以每年成長15%為目標，體現未來價值增長空間。

尚禾亞「負離子循氣蒸」由稀有日本電氣石製成，擁有百萬負離子含量，主打放鬆肌膚毛孔，使人體吸收負離子及遠紅外線的薰陶，排出大量體內深層汗液，同時調理循環與滋補養生。尚禾亞康養國際集團創辦人陳玟均表示，近期集團再拓6間鄰近捷運地王店面，包括捷運中山站、南京復興站以及中壢SOGO、林口昕境廣場、高雄鹽埕埔店等，已來到全台23間店數規模，今年更在美國休士頓拓展國外第一家實體店面，準備開放海外加盟。

尚禾亞「負離子循氣蒸」也已打入北台灣指標建案市場，受積極布局健康養生建築之開發商重視，吸引各家建商競相引進，準備進駐社區提升公設機能以及成為戶戶養生標配，僅耗時2年便順利進軍營建業居家配備、搶食養生宅市場大餅的陳玟均也信心喊話，尚禾亞不只要力拚明年在美上市，更要讓「負離子循氣蒸」成為家戶必備的居家健康標配，以吃下全台1成家庭市佔率做為短期目標，展現集團發展雄心。

陳玟均透露，目前包括板橋「僑蓮」、蘆洲「長安幸福匯」指標建案皆已引進「負離子循氣蒸」，台北市豪宅推手吉美建設也計畫導入未來高價住宅規劃中，未來尚禾亞將再揮軍拓展中南部市場，業界認為在健康意識抬頭的後疫情時代，「負離子循氣蒸」為繼淨水設備、換氣系統、開挖溫泉等養生宅規劃趨勢後，席捲最新時尚健康宅的主流標準配備。

尚禾亞康養集團已來到全台23間店數規模，今年更在美國休士頓拓展國外第一家實體店面，準備開放海外加盟。（葉思含攝）

不僅如此，尚禾亞更已打入星級飯店休閒市場，包括力麗觀光飯店集團旗下花蓮美達安可、棲蘭山莊、宜蘭威斯汀、日月潭哲園系列等共6間飯店均引進「負離子循氣蒸」，陳玟均指出，接下來將繼續攻佔全台飯店SPA市場，以結合精緻療癒康養之旅創造旅遊市場話題。

陳玟均透露，想擁有「負離子循氣蒸」並非遙不可及，尚禾亞推出月付8888元租金即可在家享受高濃度負離子森林浴優惠方案，接下來集團除了跨足旅遊業、積極開放加盟體系，將持續精進為消費者帶來更豐富療癒的健康商品與體驗。