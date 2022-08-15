美國空軍官員表示，若該軍種決定取消F-35匿蹤戰機的新發動機計畫，將導致繼續推進相關研發能力的廠商減為一家，恐讓美國領先全球、在與中國大陸等潛在對手競爭中佔據明顯優勢的先進發動機領域，陷入工業基礎瀕臨崩潰的危機。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國空軍供應司令部（AFMC）壽期管理中心（LCMC）推進系統處處長斯內登（John Sneden）在一次活動中表示，若取消F-35的適應性發動機換裝計畫（AETP），則該軍種將僅剩下一項先進發動機研發計畫，即為F-22後繼者、6代機「下一代空中優勢」（NGAD）準備的次世代適應性推進系統（NGAP）。

「Breaking Defense」指出，普惠（Pratt & Whitney）和奇異（General Electric）正測試競爭AETP合約的XA101和XA100發動機，也都已參與下一代的NGAP計畫；但美國空軍在預算壓力下，仍未決定是否繼續推進AETP計畫，NGAP則可能在原型開發階段便僅選擇單一設計。

斯內登對此事「感到擔憂」，因為若僅剩下單一供應商，將導致研製先進發動機的工業基礎遭到削弱；雖然外界普遍認為美國仍在此領域佔據優勢，但斯內登警告，相關技術發展正停滯不前，「我們已開始走向失敗」。

發動機是戰機的核心技術之一，對相關工業基礎要求極高。美國長期在航空發動機領域領先全球，F-35的普惠F135發動機2010年前便已開始量產並交付；而中國大陸在此領域仍算是「新手」，為殲20打造的渦扇15（WS-15）發動機延宕多年，至今仍未正式展開全面換裝，且性能表現上也是F135較為優異。