美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台十九個小時，引發地緣政治的緊張，中國對台展開一九九六年以來最大規模的軍演，四顆東風飛彈從台灣上空飛過，解放軍包圍台灣實彈演習，全世界都聚焦在台海情勢的演變，照理說，台股可能慘烈下跌，甚至崩盤。

沒想到八月五日台股卻拉出長紅，股價大漲三三三．八四，這樣的結局大大出乎很多人的預料，像趙少康、陳文茜都不約而同說：台灣真是一個神奇的地方，中國軍演當前，台灣人「馬照跑，舞照跳」，大家生活作息並沒有受到影響，這並不是表示台灣人不怕戰爭，而是兩岸實質開戰機率不高，況且，半世紀以來台灣民眾已經很習慣中國一貫的文攻武嚇。

台灣百姓處變不驚

就像股票市場，利空有不同的形式，一種是實質的利空，像過去康友董事長黃文烈逃跑，康友股票一夕變成壁紙；也有一種是心理上的恐嚇，要看發生的機率有多高，就像中國解放軍的軍演，要看實質開戰機率有多高。況且，過去台灣的天空一直以來都有中國軍機繞境，大家已經習以為常了。大國經常在台灣上空秀腕力，民眾老早已練就一身處變不驚的功力。

過去多年，台海並不平靜，背後當然與美中角力有關，台灣一直被美方當成引蛇出洞，讓中國氣噗噗的籌碼，就像裴洛西訪台，台灣並沒有主動發出邀請，她主動前來，中國當然生氣，而氣就出在台灣身上。中國不敢對美國宣戰，卻把氣出在台灣身上。

這種過度秀腕力，也很可能加速中國經濟的頹勢，一九八○年代美蘇冷戰，蘇聯跟著美國展開軍備競賽，一開始蘇聯虎虎生風，後來又攻入阿富汗，到了雷根執政後期，蘇聯疲態盡露，到了一九八九年柏林圍牆倒塌，一九九一年蘇聯裂解，從此蘇聯ＧＤＰ砍半，到今天，俄羅斯攻入烏克蘭，大家赫然發現四十幾年前與美國平起平坐的大國，現在以ＧＤＰ總量排名，已是世界第十一大經濟體，俄羅斯在不知不覺中淪為中型國家。

中國這次大秀肌肉，面對美國有十一艘航母戰鬥群，加上六八艘核子動力潛艇，中國一定會把國家重要資源投入軍備競賽，但秀腕力是很花錢的，台灣單是應付中國軍機繞境，升空攔截，這一起一降之間，已經耗費幾十億台幣的支出，中國軍力的投入更是驚人。

從一九七八年鄧小平改革開放以來，中國努力經濟發展，創造三十幾年人類歷史上罕見的奇蹟，現在中國國庫已出現財政短絀，中國把國家最大的一筆支出拿去搞維穩，第二拿來軍備競賽，這兩項支出愈來愈龐大，將加重中國國庫的壓力，這當中還有一個很大的問題是資金外逃。

中國房地產泡沫被戳破

二○一四年中國的外匯儲備已達三．九八兆美元，但到了這個高峰後，中國的外匯存底一路往下滑，今年前七月外匯儲備降到三．○七一兆美元，外匯存底守在三兆美元上下已經有好幾年，理論上，中國的外貿順差一年平均數六千億美元，這個經常帳順差照理說，每五年外匯存底應該多增加三兆美元，但這個數字不增反減，已從二○一四年三．九八兆掉到三．○七一兆美元；換句話說，這八年來，每年外匯存底增加的不見了，而且還少了九千億，這可以看到中國資金外逃的窘境。

過去三十年，中國是一個近悅遠來的國度，全世界絡繹不絕到中國投資，如今形勢轉變，美國的「供應鏈移轉」就是一個釜底抽薪的策略，不斷喚醒全世界的企業離開中國。另一方面，這次美國通過的晶片法案阻絕外國半導體企業到中國投資半導體，現在連EUV、DUV等設備都不得賣到中國。

當眾多的資金離開中國，過去三十年在中國撐起的繁華景氣會逐漸褪色，這當中最致命的可能是房地產泡沫被戳破，中國大型房企負債都以上兆人民幣起跳，這些債台高築的房地產企業，如今股票紛紛停牌，建商沒有多餘資金完成建案，老百姓交了預售屋款項，眼看著工地停擺，紛紛到銀行要求還錢，這個爛尾樓風暴正加速在中國發酵。

面對即將召開的二十大，中國與其大秀肌肉，不如好好務實去處理迫在眼前的經濟難題比較實在。中國此時對台灣劍拔弩張，一方面在全世界失了形象，同時也把底牌露給美方看，這次試射飛射，除了射到日本領海，引來日本抗議，很多飛彈參數也被美方掌握，三個小時即喊停，這是一個賠了夫人又折兵的遊戲。（全文未完）

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