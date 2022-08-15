高雄一名已婚男子出軌被妻子抓包，遭控與小三同居，兩人多次同進同出，其妻子向兩人提告求償精神撫慰金。高雄家事法院一審判兩人要連帶賠償20萬元，案經上訴，高雄高分院維持原判定讞。

判決書指出，陳姓女子主張於1997年間與男子阿財（化名）結婚，現正在打離婚官司，而阿財於2008年、2013年間均曾外遇，當時阿財答應賠償並簽立切結書，承諾不再犯，豈料，阿財於2020年間擅自搬離家中，與另名女子阿花（化名）同居，同進同出買菜，共用車輛等，均已嚴重侵害她的配偶權，故向法院請求兩人須連帶賠償60萬元。

高雄家事法院一審審結，判阿財與阿花須連帶賠償陳女20萬元。兩人不服提起上訴，高雄高分院審理時，阿財主張，妻子經常懷疑他外遇，他為了息事寧人才簽立切結書，並非真的有外遇，強調妻子所提出的證據並無法證明他侵害配偶權。

阿花則辯稱，自己僅是委託阿財幫忙修理住處故障的加壓馬達、電熱水器以及樓層漏水問題，並未與阿財一起買菜，也無共處一室。

高雄高分院法官勘驗證據，發現陳女與阿財同事2020年7月間的對話紀錄中提及「阿財近日下午常請假」，且監視器畫面均拍攝到阿財與阿花多次從同輛車走下。

法官指出，監視器畫面雖因天色與設備而不清晰，但阿財為陳女的丈夫，陳女不可能誤認，且若非跟蹤，陳女也不可能尋得阿財與阿花的住處，況且，阿財非以修理房屋水電為專業的水電工，為何需要或早或晚前往該處替阿花修繕，認為兩人侵害配偶權屬實，故駁回上訴，全案定讞。