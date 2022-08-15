美國聯邦調查局（FBI）突襲搜索美國前總統川普在佛州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）莊園。

美國聯邦調查局（FBI）上周突襲搜索美國前總統川普在佛州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）莊園，更撬開川普的保險箱，一共帶走11份機密文件，隨著事件愈演愈烈，川普身邊人士開始相互指責誰是「抓耙仔」，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）稱，告密者一定是川普的其中一名孩子，專欄作家馬哈達維則認為，可能是伊凡卡、庫許納夫婦。

美國聯邦調查局上周趁川普不在時，突襲搜查佛州海湖莊園，帶走11份機密文件，美國司法部也正在調查川普是否違反《間諜法》（Espionage Act）、妨礙司法公正、破壞聯邦政府文件紀錄等3項聯邦重罪，期間FBI幹員也解鎖川普的保險箱進行搜索，讓川普暴怒。

美國「新聞週刊」（Newsweek）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）皆引述消息人士指出，一名告密者舉報海湖莊園可能藏有政府機密文件，隨著事件發展，《滾石》雜誌（Rolling Stone）也稱川普身邊人士開始相互指責誰告密。

針對到底誰是「抓耙仔」，美國財經內幕（Business Insider）網站報導，川普前私人律師柯恩11日受訪時推測，抓耙仔絕對是川普核心圈中的一員，如果最終發現是女婿庫許納（Jared Kushner）或其中一名孩子，他一點也不會驚訝。

另外，英國《衛報》（The Guardian）專欄作家馬哈達維（Arwa Mahdawi）也撰文指出，在可能的抓耙仔這個問題上，伊凡卡（Ivanka）及庫許納最有可能被聯想到。

她說這對夫妻在擔任白宮顧問期間擁有最高機密權限，在川普下台後，夫妻倆也與父親保持距離，伊凡卡甚至公開否認川普有關選舉被竊取的說法，近期八卦媒體更盛傳伊凡卡極力阻止川普再一次競選總統寶座。

馬哈達維評論，伊凡卡夫妻顯然想保全自己，即便這代表要將老爸交給聯邦調查局。

不過馬哈達維也指出，我們可能永遠也不會知道到底誰是抓耙仔。