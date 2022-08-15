星座專家唐綺陽分析8／15～8／21星座運勢，本周火星衝刺，容易與他人發生爭執、衝突，也須注意刀火燙傷及運動傷害。

此外本周六（20日）火星進入雙子，大眾開始關注教育、學習議題，以及意識到聰明說話、好好溝通的重要性，同時也會有想去旅行的慾望，進而討論起交通、購車等話題。而火星雙子將持續到明年3月，期間會引起大眾想要探討媒體、記者等相關議題。

火星進入雙子後，固定T三角也進入變動T三角，提醒計畫趕不上變化，要用更彈性、更開闊的心胸去面對。另外天王星停滯，準備進入五星逆行，整體充滿懷舊氛圍，同時也是檢視過去求新求變、展現不同價值觀之處帶來什麼成果的時刻。

重要星象：火星衝刺、火星進雙子、天王星停滯。

【工作注意：巨蟹、處女、天秤、摩羯】

巨蟹：做出大抉擇前，先調整好自己

處女：學習能力進步神速，努力積極抓到訣竅

天秤：充分展現企圖心，讓人敬佩

摩羯：長遠的規劃，小心不切實際

【桃花注意：白羊、金牛、獅子、水瓶】

白羊：桃花關鍵，朋友介紹或友情昇華

金牛：對品味相同的桃花，無法抗拒

獅子：感情覺得失落，應說出來彼此溝通

水瓶：太過親近產生質疑，保持距離美

【財運注意：天蠍、雙魚】

天蠍：金錢方面，投資進出龐大

雙魚：投資過於保守，錯失良機

【健康注意：雙子、射手】

雙子：注意周遭環境衛生，預防傳染性疾病

射手：當心過勞，身體逐漸開始吃不消