黃揚明再爆料！林智堅2助理代寫台大論文 質疑這人還「代上課」

資深媒體人錢怡君14日在吳子嘉的網路直播節目《董事長開講》中驚爆，前新竹市長林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是他的助理楊玲宜所代寫的！網友怒稱，如果屬實，「這比抄襲更嚴重」、「真的很噁心」！不過，楊宜玲對此否認。

楊玲宜今在新貼文表示，「關於論文事件，過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告。

錢怡君昨在節目爆料，因為林智堅已經退選，所以有些人願意透露來龍去脈。錢怡君說，寫論文的人是林智堅的助理楊玲宜帶寫的，且楊玲宜這次還要出來選市議員！

此言引發網友熱議，不少網友憤怒稱，「原來不是親手抄襲」、「這比抄襲更嚴重」、「真的很噁心」、「整個共犯結構」、「這下桃園新竹都要丟了」！

還有網友笑稱，「寫作瑕疵？」「原來真的沒抄襲，根本是自己沒寫」、「中繼投手鄭運鵬果然要下場了」、「大家一起支持林智堅回來選」、「民進黨很正常」、「林智堅快告，要看法院認證！」