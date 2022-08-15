鄭運鵬怎麼力挽狂瀾？民進黨立委鄭運鵬接替前新竹市長林智堅，代表民進黨出戰桃園市長選舉。美麗島電子報董事長吳子嘉14日在直播中揭露最新民調指出，因為林智堅論文的爭議攸關是非價值對錯的關係，會讓賴香伶吸到很多民進黨有意識觀念的票，按照這樣繼續選下去，民進黨一定會落選，目前鄭運鵬的民調已經輸了，再繼續下去也一定會輸到底。鄉民也說：「退選是不智之舉」、「陣前換將本就大忌」、「小英只是不想讓小智當敗戰投手」。

吳子嘉在直播節目中公布美麗島電子報最新民調，在桃園市長選舉民調支持度中，國民黨張善政32.1%，林智堅30.1%，民眾黨12.6%；若由鄭運鵬代表民進黨出戰，則變為張善政32.6%，鄭運鵬27.8%，賴香伶10.5%。吳子嘉認為，賴香伶的支持度從先前的5%提高到12%，就是從中間選民移動而來；另一方面，民進黨若只要再有5%轉支持賴香伶，賴香伶的支持度就可以有15%，如此一來民進黨也就輸了，而且鄭運鵬要少5%也很簡單，因為「走了一個抄襲的，又來了一個挺抄襲的」。

吳子嘉分析，鄭運鵬民調降5%是非常合理的數字，民眾黨有機會把鄭運鵬的票繼續吸過來；但張善政的票則動都不會動，因為國民黨的盤和民進黨、民眾黨的盤一點關係都沒有，是單獨的個體，按照這樣繼續選下去，民進黨一定會落選，因為賴香伶會吸走鄭運鵬的票。

PTT鄉民表示：「讓他下去」、「所以到底一屍幾條命」、「支持月月鳥就是支持抄跑堅」、「梁文傑說對了，退選是不智之舉」、「其實翻翻前面文章，鄭運鵬仇恨值不低，鄭運鵬算是沒有防疫金身的陳時中」、「小智本來就最強，張最難選」、「月月鳥預防針都說不愛權利了」、「這次風暴那麼大不是單一個林智堅啊」、「訝異的是造成這個問題的蔡英文，居然PP塔綠斑，沒一個對他發難，逼宮下台」、「太樂觀ㄌ」。

也有人說，「投賴的本來就是討厭藍綠，跟張沒關係」、「賴本就就是來當砲灰而已，影響不了大局」、「早就說了，藍白粉在網路堅持不換堅，只是怕笑料沒了而已，DPP桃園換不換都輸定了」、「第一時間道歉就沒事，真的草包」、「賴這次目的是幫助基層議員吧」、「陣前換將本就大忌」、「太小看民進黨了吧？都桃園三結義了」、「基本上DPP會換掉小智換二軍，就是半放棄桃園了，只是小英不想讓小智當敗戰投手」。