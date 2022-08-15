衛報11日報導，習近平將於下週出訪沙烏地阿拉伯，沙國是3月向習近平發出邀請。（圖／路透社）

中美黃金交叉時間到了？大陸國家領導人習近平傳近日將出訪沙烏地阿拉伯，前立委郭正亮14日在《國際直球對決》中指出，如果此事成真，除了簽訂原油長約及未來城合作計畫外，華為會否成為沙烏地的基本電信設備？更是焦點。郭正亮分析，此行若一如預期都順利，意味著中國大陸在波灣國家的經貿力量，將開始超越美國。

郭正亮則表示，「這個事情如果成行也不是意外啦，本來就預定今年5月要去，後來碰到疫情嘛，那個時候就已經傳出是25年的長約，然後...我覺得會有相當比重是以人民幣計價啦，那當然因為疫情所以就拖了」。

郭正亮分析，「那因為他回程的時候，回中國還是要隔離，所以他也不會只去沙烏地阿拉伯，很可能會召集海灣一些阿拉伯國家一起來開會也不一定，而且通常他如果去沙烏地阿拉伯，如果是中方的領導人，通常也會去伊朗，就是說遜尼、什葉，順便去一下，所以估計出訪至少也要4、5天」。

「外交的變數不大，沙烏地阿拉伯確實擺出很大的陣仗要來歡迎他」郭正亮指出，「應該是川普那個級別啦，就是非常大的一個國是訪問；因為我聽說沙烏地阿拉伯已經有一些地方掛出很大的綠旗，就是它的國旗啦。那英國衛報是這個獨家嘛，它用了一個字叫『Gala』(節日)，所以表示是一個很盛大的盛會啦；所以我認為，中東部分是沒有問題」。

郭正亮強調觀察重點在於，「如果他真的去了.....，那這件事當然有很大的影響，因為這大概就意味著，波灣國家啦，中國的力量，我認為至少是經貿上，就會開始超越美國，因為這個不只是原油的長約啦，事實上也會包括那個未來城的興建，也還會包括別的基礎建設。」

「當然還有一個大的，可能還沒有定，那就是華為。」郭正亮表示，「因為華為在阿聯酋已經確定，而且阿聯酋還為了華為不要F35。那沙烏地如果確定願意大規模地使用華為，它現在是沒有排斥華為，但是大規模的運用，那這個美國是有很強烈的反對意見；所以這也是一個觀察點啦，就除了原油採購的長約，未來城的未來合作計畫，各種投資協議，那華為是不是要做為沙烏地阿拉伯的一個基本電信設備，擴及其他方面，這個有待觀察。」