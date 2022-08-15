高雄市前金區一處新建建築工程於14日發生道路塌陷，同年3月就已發生過同樣情形，沒想到此次復工後又再度釀禍，更波及周遭民宅，此次共有7戶建築成危樓。14日事發當下高雄市工務局局長楊欽富指示，立即啟動緊急應變，由建築管理處處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會至現場勘查，確認工安意外致災原因，初步研判現場工地地下室開挖有滲水現象，導致坍塌。

三大公會表示，該區地層地下水文複雜，下方屬粉質土壤，較為脆弱，且目前為感潮帶，施工難度高，因此廠商施工時因地下水迅速湧入而造成本次工安意外塌陷。

同年3月發生相同事件發生後，復工申請是由專業技師公會鑑定確認後，並由工務局會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會至現場勘查改善後，工務局於6月20日始得同意復工申請，後續不定期請三大工會派員至工地稽查，並無異常。

工務局長楊欽富表示，市府調派消防局22台消防車到工地，灌注地下水，讓地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，讓土地、路面不會再下陷，相關作業進行中。目前以最快的時間協調支撐廠商，先以緊急支撐，撐住傾斜建築物，開始做止水樁，除了裡面灌水，外面再做止水樁緊急搶救，讓水不會再滲到地下室，確保工地穩定安全。該工程停工後以建築法最高罰責開罰，甚至移送法辦。鄰近住戶目前已全數撤離完畢，正安置於附近旅館。

工務局再次重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，也一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生，並要求廠商確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保市民安全。請所有營造廠商及施工業者恪遵法令。