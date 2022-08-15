【愛傳媒游文玫專欄】首都藝術中心長期代理藝術家劉其偉作品，8月13日以「PEACE THAT WE LOVE 劉其偉紀念展」為主題，在台南藝非凡美術館舉行開幕式。

劉其偉（1912-2002）是戰後台灣備受大眾喜愛和專家肯定的一位水彩畫家，其原因固然是作品本身的精湛與獨特，加上個人鮮明的生命特質與魅力；但另一個因素，則是1990年代之後，透過台北首都藝術中心以石印複製版畫所進行的介紹與推廣，成為廣為人知的藝術家。

2022年，是劉其偉逝世20周年、也是一百一○歲誕辰的紀念，首都藝術中心基於對劉老的崇敬與懷念，特在台南藝非凡美術館舉辦紀念特展，將多年來珍藏的劉老真蹟一次公開，分享喜愛劉其偉作品的觀眾與藏家。

劉其偉被稱爲是藝壇老頑童，他集結了「感性與理性」「現代與原始」「科學與藝術」於一身，不但是畫家也是人類學家、電機工程師等，一個具有多重身分的人，之所以這麼熱情，也是因為他非常熱愛生命，他在90歲時還曾說：還想再活另一個90年！劉其偉是生態保育的支持者，展覽無數以愛與和平為出發點，但身為台灣生態保育代言人，確是他在世最心繫的畫題。

展出地點藝非凡美術館Mezzo Art成立於2018年，是一座單純為了分享藝術收藏而誕生的私人美術館。首都藝術特別用大吊車運來劉其偉創作的巨型石雕放置美術館門口，增添此檔紀念展覽的氣勢。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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